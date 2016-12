Lichaam Lauriergracht blijkt vermiste Oumarou

Oumarou werd sinds 10 november vermist. Aannemelijk is dat hij rond die tijd in het water terecht is gekomen. De identiteit van de man in het water is vastgesteld door gebitsonderzoek. Zijn familie is inmiddels in kennis gesteld van zijn overlijden. Oumarou is door een noodlottig ongeval om het leven gekomen.