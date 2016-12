'Tankbeurt in 2017 12 cent duurder'

De overheid heeft definitief de verhoging van brandstofaccijns vastgelegd op 0,3 procent. Op papier lijkt de stijging per liter brandstof haast verwaarloosbaar, maar schijn bedriegt. “Een gemiddelde tanker is per 1 januari 2017 tot 12 cent duurder uit per tankbeurt”, aldus Paul van Selms van UnitedConsumers.com.

Belasting over accijnzen

Wanneer omgerekend wordt naar de verhoging per tankbeurt en de BTW over de accijnzen wordt meegeteld, praten we toch over serieus geld. De gemiddelde benzine tanker is tot 12 cent duurder uit per tankbeurt. Dit komt met name doordat over accijns ook BTW geheven wordt en er feitelijk belasting over belasting wordt betaald.

Gemiddelde tankbeurt in 2017

Een gemiddelde automobilist tankt 40 liter per tankbeurt en rijdt 20.000 km per jaar. Voor diesel en LPG rijders ligt het gemiddelde aantal kilometers per jaar waarschijnlijk nog hoger.

Jaarlijkse verhoging accijns

De overheid stelt ieder jaar de hoogte van de brandstofaccijns vast. Het Ministerie van Financiën bracht onlangs een rapport uit met de ‘belangrijkste wijzingen belastingen’ voor 2017. De indexatiefactor voor brandstofaccijns in 2017 is 1,003 (0,3%). Deze accijnsverhoging levert de overheid tientallen miljoenen extra op.