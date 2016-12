Doorgedraaide man gaat 'helemaal los' tegen agenten in Breda

Café

IN de nacht van donderdag op vrijdag om 2.30 uur kwam de melding binnen bij het speciale horecateam dat een man lastig was voor de deur van een café aan de Reigerstraat. De man zou dronken zijn en zich niet willen legitimeren.

Om die reden mocht hij het café niet in en dat pikte hij niet. De agenten vroegen de man om zijn legitimatie. Dat wilde hij niet laten zien. Ook na verschillende malen vorderen weigerde hij zich te legitimeren. De agenten besloten hem te fouilleren om zo zijn identiteit te kunnen vaststellen.

'Raak me niet aan'

Toen de agenten hem mee wilde nemen naar een rustiger plaats en hem beetpakten werd de man kwaad. Hij riep: 'Raak me niet aan' en nam een dreigende houding aan. De agenten pakten hem vast, de verdachte verzette zich. Hij werd vastgezet tegen een politieauto.

Vloeken

De agenten en alle omstanders hoorden dat de man riep: 'kanker wijf, jullie gaan mij hiervoor betalen. Kanker hoer.' Ook riep hij: 'ik pak jullie, kanker homo’s'. Verschillende omstanders riepen tegen de verdachte dat hij zich moest gedragen en respect moest tonen voor de politie.

Nadat de verdachte tegen de agenten had geroepen dat hij ze dood zou maken was de maat vol en werd hij geboeid in de auto gezet. Onderwijl bespuugde hij de agenten. Hij werd naar het bureau gebracht terwijl. De man bleef, zelfs toen hij in een politiecel zat, de agenten beledigen en bedreigen. Er zal een fors proces-verbaal tegen deze verdachte opgemaakt worden.