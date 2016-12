Vuurwerkhandelaar (15) in Purmerend gearresteerd

Donderdag heeft de politie in Purmerend een 15-jarige jongen aangehouden vanwege handel in illegaal vuurwerk. Dit heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

Vorige week maandag 19 december bleek een groepje jeugd vuurwerk af te steken op de Hoornselaan. Een van hen bekende het vuurwerk te hebben afgestoken, terwijl een ander aangaf eigenaar van het vuurwerk te zijn. De politie nam toen twee super crackers in beslag. Het ging hierbij om zwaar illegaal vuurwerk.

Handeltje

Uit onderzoek kwam naar voren dat zij vuurwerk hadden gekocht dat via social media werd aangeboden. De politie stelde een onderzoek in en kwam uiteindelijk uit bij de verdachte. Deze bekende zijn handeltje. Hij bleek nog 37 Cobra’s en een nitraat te hebben. De rest van zijn voorraad was al verkocht. Tegen de jongen wordt proces-verbaal opgemaakt. Het vuurwerk is in beslag genomen.