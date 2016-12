Politie onderzoekt met ‘brandhond’ voormalig zwembad Culemborg

De politie heeft in het onderzoek naar de brand in het voormalige zwembad aan de Multatulilaan in Culemborg een zogenaamde gecertificeerde 'brandhond' ingezet op zoek naar sporen. Dit meldt de politie vrijdag.

'Het onderzoek naar de oorzaak van de zwembadbrand en autobranden later die nacht gaat vandaag en de komende dagen verder', stelt de politie.

Brandhond

Donderdagochtend is door de Omgevingsdienst Rivierenland gecontroleerd of rechercheurs van de Forensische Opsporing veilig konden werken bij het zwembad. Deze rechercheurs zijn hun onderzoek met een gecertificeerde ‘brandhond’ gestart in een deel van het gehavende gebouw, voor zover dit veilig kon gebeuren.

Vandaag wordt daarmee verder gegaan. Eventuele sporen worden meegenomen en vervolgens in het gebouw van de Forensische recherche verder onderzocht. De uitgebrande auto’s zijn tijdens de nacht waarin ze zijn afgebrand naar een onderzoekplaats gebracht.

Ook daar wordt gekeken wat de oorzaak kan zijn van de autobrand. Sporen achterhalen na een brand is precies werk en vraagt zorgvuldigheid en tijd. 'Soms duurt dat dus langer, we begrijpen dat dit lastig kan zijn voor een benadeelde/slachtoffer van zo’n brand', aldus de politie.

Een volledig uitgebrande auto levert over het algemeen weinig sporen op, die naar een verdachte kunnen wijzen. Daarom werken we nauw samen met de brandweer die als dat mogelijk is, blust met een blusdeken zodat eventuele sporen beter bewaard blijven.

Agenten in de wijk

(Wijk)agenten zijn zoals altijd dagelijks in de wijk aanwezig en in gesprek met bewoners. We kunnen ons hun zorg voorstellen en willen ook eventuele verhalen horen. Dat doen we niet alleen vandaag en gisteren, dat is het dagelijkse werk van de politie. Net als altijd zijn de vaste lokale agenten te voet, op de bike of de auto in de wijk met het Veilig Wijkteam. Informatie van wijkbewoners hebben we nodig voor het oplossen van de branden.

Natuurlijk kan het ons ook helpen in het zoveel mogelijk voorkomen van dit soort complexe strafbare feiten. Brandstichting is een delict waarbij het lastig is snel daders op te pakken. Tegen de tijd dat het vuur ontdekt is heeft de dader al een voorsprong. Daarnaast kunnen sporen snel verloren gaan. Dus extra ogen en oren in de buurt zijn noodzakelijk.

Achter de schermen

Het rechercheteam dat ook de eerdere branden in Culemborg onderzoekt wil al deze informatie om zo snel mogelijk de dader(s) te stoppen. Zoals aangegeven is ook het krijgen van informatie van buurtbewoners belangrijk; autobranden zijn lastig omdat het brandstichten snel gebeurt en weinig tijd kost. Men loopt langs een auto en na enig tijd brand de auto…als de dader niet meer in de buurt is

Anoniem melding doen

We weten dat het voor bewoners lastig is om informatie te delen met de politie, maar u kunt ook anoniem melding doen bij stichting M (0800-7000). Hoe klein ook uw informatie, binnen het gesprek met M. kunt u nog steeds overleggen over definitief melding doen. Ga er echter niet vanuit dat een ander wel belt….Bel 0800-7000.