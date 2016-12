Betrapt achter het stuur met bijna zeven keer toegestane hoeveelheid alcohol

Een 32-jarige man uit Litouwen is donderdagavond in Amsterdam betrapt met bijna zeven keer de toegestane hoeveelheid alcohol op achter het stuur.

Mensen alarmeerden de politie via 112 nadat een man met zijn auto een hek plat had gereden en een caravan had geschampt in de omgeving van de Hornweg. Agenten van team Water en Havens zagen de auto rijden en gaven de man een stopteken. De man negeerde het stopteken en dacht de politie te slim af te zijn door een scherpe bocht te maken op de Hornweg. Hierbij ging de bestuurder het gras in en kwam op net twee meter afstand van een greppel tot stilstand.

Blaastest 3.22 promille

De bestuurder werd aangehouden en onderging een blaastest. De uitkomst hiervan leverde verbaasde reacties op bij de agenten maar ook bij de officier van justitie. Waar 0.5 promille de wettelijke grens is scoorde de Litouwer 3.22 promille. Bijna zeven maal de toegestane hoeveelheid.

Invorderen rijbewijs en verzoek extra maatregel

Onderzoek wees uit dat dit niet de eerste keer was voor de verdachte. De man bleek al twee keer eerder met drank op achter het stuur te zijn betrapt. Het rijbewijs is ingevorderd. De officier van justitie gaat de man dagvaarden en de rechter een extra maatregel vragen om het rijbewijs nietig te verklaren. Aan de verdachte is een rijverbod voor alle soorten voertuigen uitgereikt voor 21 uur.