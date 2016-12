Jaarwisseling zal koud en bewolkt zijn

De maximumtemperatuur loopt uiteen van +3°C in het zuidoosten tot +8°C in het noordwesten. De wind blijft overwegend matig uit zuid tot zuidwest. Tijdens de jaarwisseling is het 4-6 graden in het noordwesten en 1-3 graden in het zuidoosten. Door een matige wind ligt de gevoelstemperatuur in het binnenland onder nul. Zeker als er een beetje motregen valt is het voor het gevoel best koud.

Voor wie zondag een nieuwjaarsduik wil nemen, de temperatuur is redelijk met gemiddeld zo'n 5 graden. Wel moet men rekening houden dat het kan motregenen.