Mannen overvallen drukke supermarkt in Breda

Een Albert Heijn supermarkt aan de Kesterenlaan in Breda is vrijdagavond overvallen. Er vielen geen gewonden en de buit betrof geld.

De overval vond plaats rond 18.30 uur. De mannen waren in het zwart gekleed en hadden hun gezichten bedekt. Om aan hun buit te komen gebruikte de mannen een mes en een pistool.

Overval

De politie die snel ter plaatse was trof hevig geëmotioneerde personeelsleden aan. De twee mannen waren de winkel binnen gekomen en wilden geld. Ze bedreigden de aanwezige dames. Na een greep in de kassa verdwenen ze weer. Ze zijn weggerend in onbekende richting. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart.