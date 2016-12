Automobilist (23) komt om het leven in Brabantse Chaam

Op zaterdag 31 december 2016 om 00.30 uur kwam er een melding binnen van een ernstige aanrijding in een bocht van de Bredaseweg. Hulpdiensten spoedden zich ter plaatse en zagen dat een auto tegen een boom was gereden. In het voertuig zat het slachtoffer die ter plaatse aan zijn verwondingen is overleden. De politie heeft de weg afgesloten en is een onderzoek gestart. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht.