'Pakkans verkeersaso klein'

In een brandbrief stelt Veilig Verkeer Nederland (VVN) dat de pakkans 'lager is dan ooit tevoren'. VVN-directeur Felix Cohen in de Telegraaf: 'De politie lijkt zich terug te trekken uit de rol van handhaver in het verkeer. Mensen die gevaarlijk rijgedrag vertonen worden veel te weinig van de weg gehaald en gecorrigeerd.' De Tweede Kamer eist dat er actie wordt ondernomen. Dit schrijft de krant zaterdag.

VVN schrijft onder meer over de forse daling van het aantal grootschalige alcohol- en verkeerscontroles van de politie waarbij vrijwilligers van de VVN betrokken zijn. Vorig jaar waren er nog ruim 200 controles. In de afgelopen 12 maanden is dat aantal gedaald tot 23, aldus de krant.

In 2014 waren er 570 verkeersdoden en dat aantal steeg in 2015 naar 625. Volgens VVN komt die stijging niet uit de lucht vallen. Mobiel bellen of het gebruik van sociale media in de auto is een belangrijke oorzaak van de ongelukken. Zelfs als er handsfree gebeld wordt is de kans op een ongeluk vier keer hoger dan normaal.