Asbest vrijgekomen bij grote brand in Benningbroek

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn in het Noord-Hollandse Benningbroek een woonboerderij en meerdere loodsen aan de Doctor de Vriesstraat afgebrand.

Bij de enorme brand is op het terrein een onbekende hoeveelheid asbest vrijgekomen. Dit meldt RTV Noord-Holland. Omwonenden is daarom geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. De directe buren zijn geëvacueerd. De brand ontstond in één van de loodsen achter de woonboerderij, maar door vliegvuur sloeg de brand over naar omliggende panden op hetzelfde terrein. Ook het woonhuis ging in vlammen op. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord laat weten dat het huis leeg stond. Niemand raakte bij de brand gewond.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio lijkt het erop dat de asbest over de huizen heen is gewaaid en in de weilanden is neergedaald, zo meldt de omroep. De omgeving in een grote straal rond het terrein blijft voorlopig afgesloten. Buren hebben de bewoners van de ontruimde huizen opgevangen. Die mogen zaterdagmiddag even naar huis om wat spullen op te halen. Zaterdagmiddag krijgen alle omwonenden een brief met verdere informatie.