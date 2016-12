Politie rijdt auto klem en lost schot

In Schiedam op de Slimme Watering ter hoogte van de Vlinderhoven heeft de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto klemgereden.

Na het klemrijden van de auto is ten minste één persoon aangehouden. Hierbij werd door de politie een waarschuwingsschot gelost, aldus omwonenden. In de klemgereden auto is een vuurwapen gevonden. Waarom de auto in eerste instantie tot stoppen werd gedwongen is nog niet bekend. De aangehouden persoon is overgebracht naar het politiebureau.