Twee gewonden bij steekincident in Nijmegen

Bij een steekincident aan de Newtonstraat in Nijmegen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee personen gewond geraakt. Naar aanleiding hiervan heeft de politie vier mannen en een vrouw aangehouden in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar.

Agenten reageerden op een melding van een hevige ruzie in de Newtonstraat. Ter plaatse kozen twee mannen het hazenpad. Deze konden door de politie worden aangehouden. Beide zaten onder het bloed en één van hen had een steekwond. In een woning werden een man en een vrouw aangetroffen die eveneens onder het bloed zaten. Ook zij zijn aangehouden.

Enige tijd later werd in de nabijheid een man aangetroffen die meerdere steekwonden had. Alle vijf de personen zijn door de politie aangehouden. Zij zullen gehoord worden over hun rol bij het steekincident.