Gewonde bij steekpartij Rheden, verdachte aangehouden

Bij een steekpartij vanochtend bij een woning in Rheden is een gewonde gevallen. Het slachtoffer is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft korte tijd later een verdachte aangehouden.

Het incident deed zich omstreeks 11.20 uur voor bij een huis aan de Arnhemseweg. Agenten vonden daar na de eerste melding het slachtoffer dat met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. De dader was aanvankelijk spoorloos. Na een zoektocht in de omgeving werd later een man aan getroffen die als verdachte kon worden aangemerkt. Hij is omstreeks 12.30 uur aangehouden in het centrum van Rheden en zit vast. De politie doet op dit moment verder onderzoek naar wat er precies gebeurd is.