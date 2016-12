Twee zwaargewonden door carbidschieten in Friesland

In Friesland is zaterdagmorgen op twee plekken iemand gewond geraakt door een ongeluk bij het carbidschieten. Dat heeft de Veiligheidsregio bekendgemaakt.

In Broeksterwoude werd iemand geraakt door de deksel van een melkbus. Het slachtoffer raakte zwaargewond aan het hoofd. En in Molenend raakte iemand zwaargewond doordat daar een melkbus uit elkaar knalde. een van de omstanders liep daar verwondingen op aan zijn been en is overgebracht naar het ziekenhuis.

Bij het carbidschieten wordt een melkbus gevuld met de stof calciumcarbide en tot ontploffing gebracht. Daarbij moet de deksel met een enorme knal van de melkbus vliegen. Het is een traditie die vooral rond Oudjaar op het platteland erg populair is.