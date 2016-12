Gemakserde man jaagt vrouw stuipen op het lijf

Op vrijdag 30 december 2016 om 21.30 uur kwam er bij het Operationeel Centrum van een vrouw op de Paralletweg een melding binnen dat er een gewapende man bij haar in de auto was gestapt. Verschillende surveillance-eenheden spoedden zich naar de parkeerplaats waar de auto stond. Eén surveillance-eenheid maakte contact met de aangeefster. Die verklaarde dat ze, samen met twee collega’s, de supermarkt had afgesloten waar ze die avond gewerkt hadden. Ze was naar haar auto gelopen om naar huis te gaan. Op het moment dat ze haar auto startte werd het portier van de bijrijdersplaats geopend. Er stapte een gemaskerde man in die naast haar ging zitten. Ze zag dat hij een vuurwapen in zijn hand had. Ze bedacht zich geen moment, pakte haar sleutels uit het contactslot en maakte dat ze wegkwam. Ze rende naar haar collega’s toe en met z’n drieën zijn ze naar een benzinestation gerend. Daar is de politie gebeld. Een zoekactie naar de verdachte leverde niets op. De vrouw heeft op het bureau aangifte gedaan.