Twee jongens opgepakt voor autobranden Utrecht

De politie heeft nog een derde verdacht op het oog. Hij is nog niet opgepakt, maar zijn identiteit is bekend. Dit melden verschillende media zaterdag.

Aanhouding 17-jarige en 18-jarige jongen

In de afgelopen 48 uur werd Utrecht in de avonden en nachten opgeschrikt door zeker 14 autobranden. Ook een scooter ging in vlammen op. Een 17-jarige is vrijdagavond in zijn woning aangehouden vanwege een autobrand in de Dr. Max Euwestraat. Daar ging donderdagavond een auto in vlammen op. In die wijk Zuilen brandden die avond nog twee auto's af. Of de jongen daar ook wat mee te maken heeft, is onbekend.

Een tweede jongen (18) is gisteravond aangehouden aan de Duurstedelaan in Hoograven. Daar stak hij een geparkeerde auto in brand. Daar was de politie er snel bij. De jongen probeerde nog weg te rennen, maar kon worden aangehouden door een politieagent. Beide jongens komen uit Utrecht.

Vorig jaar gingen er rond de jaarwisseling 33 auto's in vlammen op.