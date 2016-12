'Criminele asielzoekers hebben huisarrest tijdens jaarwisseling'

Zeker 40 asielzoekers moeten tijdens de jaarwisseling op het azc blijven of mogen op bepaalde plekken in een gemeente niet komen.

De politie zegt dat het vooral om asielzoekers gaat die zich recentelijke hebben misdragen of om asielzoekers uit veilige Noord-Afrikaanse landen die zich recentelijk schuldig maakten aan diefstal of zakkenrollerij. Door deze maatregelen willen de gemeenten 'Keulse' toestanden voorkomen. In Keulen liep het vorig jaar uit de hand toen honderden vrouwen bij het station werden aangerand en bestolen. Dit meldt onder meer het AD zaterdag.

Het zijn drie gemeenten in Limburg waarvan de burgemeester maatregelen heeft getroffen. Zo heeft de gemeente Weert een groep van Noord-Afrikaanse asielzoekers huisarrest opgelegd van kerst tot na de jaarwisseling. Ze mogen wel één uur per dag van het terrein af. In Heerlen mogen 12 azc-bewoners op oudjaarsdag vanaf 08.00 uur 24 uur niet van het terrein af. Ze moeten zich drie keer melden. In het azc in Venray geldt zo'n gebiedsverbod voor negen mensen.