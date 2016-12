Veel bekijks bij carbitschieten in Haskerdijken

Het carbidschieten is ook dit jaar weer goed bezocht door het publiek. Harde knallen waren weer te horen in Haskerdijken.

De sfeer was gezellig en er was voor een hapje en een drankje gezorgd. Ook was er warme erwtensoep gemaakt en konden de mensen genieten van het carbidschieten.