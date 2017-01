Zelfgemaakte explosieven in woning gevonden

Er was bij de politie informatie binnen gekomen dat in de woning explosieven opgeslagen zouden liggen. Er werd direct een rechercheteam bij elkaar geroepen ondersteund door explosievenexperts van de politie. De woning werd op zaterdag 31 december 2016 om 15.00 uur binnen gevallen. De drie bewoners werden aangehouden. In de woning trof de politie een tiental mogelijke explosieven aan waaraan nog gewerkt werd. In verband met de gevaar zetting is toen de woning ‘bevroren’ en is de EOD om hulp gevraagd. Om 16.45 uur hebben medewerkers van Defensie de zelf gefabriceerde explosieven bekeken en indien nodig onklaar gemaakt. Toen de woning weer veilig was hebben recherche en experts van de politie het onderzoek voortgezet. In de woning werd ook nog een wapen (alarmpistool) gevonden. De verdachten zitten vast op het bureau.