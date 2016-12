Hevige rookontwikkeling bij brand in parkeergarage Schiedam

In de parkeergarage van het sportcomplex Willem Alexander aan de Zoomweg in Schiedam is zaterdagmiddag brand uitgebroken.

Dikke zwarte rookwolken trokken over de naastgelegen wijk. In de garage lag bouwmateriaal opgeslagen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Volgens de voorzitter van het sportcomplex waren de hekken afgesloten. De brandweer had het vuur snel onder controle.