Uitslaande brand in seniorenwoning in Exloo

In Exloo staat een seniorenwonig aan de Boermarkeweg in brand.

Een woordvoerder van de brand zegt teen RTV Drenthe dat het aan de voorkant van de woning om een uitslaande brand gaat. Het voorste deel van de woning zou al volledig uitgebrand zijn. Vermoed wordt dat de dakgoot door vuurwerk in brand is gevlogen. De vlammen kwamen namelijk eerst uit het dak. Later breidde het vuur zich uit en kwamen de vlammen ook uit de ramen.

De bewoners waren tijdens het uitbreken van de brand niet thuis. De inzet van de hulpdiensten is groot.