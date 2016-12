'Voor 68 miljoen euro aan vuurwerk verkocht'

Dit jaar is er meer geld uitgegeven aan vuurwerk. Volgens Leo Groeneveld van de Belangenvereniging Pyrotechniek is er naar schatting voor 68 miljoen euro aan vuurwerk verkocht.

Groeneveld zegt tegenover verschillende media dat de verkoop van vuurwerk uit een dalletje is gekomen. In 2014 werd er voor 63 miljoen euro aan vuurwerk de lucht in. Vorig jaar steeg dit al naar 65 miljoen euro.

Voor het duurdere siervuurwerk vond gretig aftrek dit jaar. Zoals altijd is het zogenoemde jeugdvuurwerk, zoals sterretjes, ook weer goed verkocht.