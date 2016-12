Flatbewoners geëvacueerd vanwege brand in supermarkt

In het Gelderse Lent heeft bij supermarkt Jan Linders aan de Frankrijkstraat brand gewoed.

Eerst woedde het vuur volgens de politie voor de winkel en is daarna naar binnen geslagen. Vanwege de rookontwikkeling zijn de bewoners in de flat boven de winkel door de hulpdiensten geëvacueerd. Onder hen zijn ook verstandelijk beperkten. Het ambulancepersoneel heeft een bewoner nagekeken die erg was geschrokken. Een agent heeft rook ingeademd.

De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Er zijn 8 brandweerwagen en 5 ambulances ingezet, zo meldt N1.nl op de website. De voorlichter van de brandweer meldt om 21.10 uur dat de brand onder controle is, zo weet Gelre Nieuws. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten.