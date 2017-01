Jaarwisseling met opnieuw geweld tegen hulpverleners

De eenheid Noord-Nederland heeft in totaal vijf personen aangehouden vanwege agressie en geweld tegen hulpverleners.

Brandweer belaagd in Elim, inzet ME

In het Drentse Elim moest de ME worden ingezet om op de Dorpsstraat de brandweer in de gelegenheid te stellen een brand te blussen. Bij de hulpverleningsdiensten kwam kort na 1 uur ’s nachts een melding binnen van een brandende bouwkeet in de Dorpsstraat in Elim. Toen de brandweer de brand wilden blussen, werden brandweer en politie door een groep van ongeveer 70 jongeren bekogeld met vuurwerk. Daarna is besloten om ME in te zetten. Die heeft ruimte kunnen creëren, waarna de brandweer het vuur kon blussen. Vervolgens is opnieuw met zwaar vuurwerk naar politie en brandweer gegooid. Hierop zijn twee personen aangehouden, een 20-jarige man en een 16-jarige jongen uit Elim. Beide zijn ingesloten voor een nader onderzoek.

Agent zwaargewond door aanrijding, collega’s belaagd

In Den Haag werd een agent aangereden door een personenwagen. Uit het eerste onderzoek lijkt het er op dat er van opzet geen sprake is.

Bij het reanimeren van de agent werd de politie door een groep bekogeld met vuurwerk en stenen. Hierdoor is de ME korte tijd aanwezig geweest om op te kunnen treden.