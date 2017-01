Agent zwaargewond bij aanrijding Kaapseplein

Bij een aanrijding op het Kaapseplein is tijdens de nieuwjaarsnacht om 1.50 uur een politieagent zwaargewond geraakt. Hoewel het onderzoek nog in volle gang is lijkt er, zoals het zich nu laat aanzien, van opzet geen sprake.

Agenten die ter plaatse waren, begonnen direct na de aanrijding met reanimeren, wat later werd overgenomen door ambulancepersoneel. De agent is met spoed vervoerd naar het ziekenhuis. De politie hield ter plaatse de bestuurster van de betrokken personenauto, een 27-jarige Haagse, aan en bracht haar over naar het politiebureau voor verhoor.

Omdat ter plaatse de politie door een groep werd bekogeld met vuurwerk en stenen, is de ME korte tijd aanwezig geweest om op te kunnen treden. Halverwege de nacht was de rust in de buurt teruggekeerd en heeft de ME zich teruggetrokken. Het onderzoek naar de exacte toedracht is nog in volle gang en wordt verricht door de afdeling VerkeersOngevallenAnalyse van Politie Rotterdam-Rijnmond.