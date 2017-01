Leegstaande boerderij in vlammen opgegaan

Rond 2:50 in de nieuwjaarsochtend is de brandweer gealarmeerd voor een brand aan de Hogedijk in Pernis

Er werd al vrij snel opgeschaald naar middelbrand. Vanaf de snelweg waren de vlammen al waar te nemen. Het pand is volledig uitgebrand. Het dak is ingestort en ook van de rest van de boerderij is weinig meer te redden. Het verkeer op de A15 heeft desondanks geen last gehad van de rook.

Een woordvoerder laat weten dat men in de vroege ochtend was het incident meester was. De brandweer heeft voor de veiligheid de gevel omgehaald