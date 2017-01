Forse toename dataverkeer tijdens jaarwisseling

Tijdens de jaarwisseling zijn een groot aantal Nederlanders in hun mobiel telefoon geklommen om hun familie, vrienden en kennissen de beste wensen te versturen via sms, whatsApp of andere messengers.

Dit was bij marktleider in de telecommunicatie KPN goed te merken. Het netwerk had in de nacht van zaterdag op zondag miljoenen berichten te verwerken.

Omstreeks 02.00 uur was het datagebruik via het mobiel netwerk 40 procent hoger dan tijdens afgelopen jaarwisseling. De piek in het versturen van data was omstreeks 0.30 uur.