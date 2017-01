Groep jongeren bezorgt Vlissingen een onrustige jaarwisseling

Rond 22.20 uur ging de brandweer naar een melding van een kleine brand aan de Bloemenlaan. Bij aankomst werden de brandweermensen door diverse mannen bekogeld. Hierbij liep een brandweerauto schade op. De politie werd gewaarschuwd. Tijdens het tumult werden enkele auto’s in brand gestoken. In de Bloemenlaan werden ook deuren en ramen van enkele woningen vernield. Tevens werd vuurwerk door brievenbussen gegooid. Verder moesten ruiten van een kringloopwinkel en een kapsalon het ontgelden toen deze werden ingegooid. Ook de ruiten van twee politieauto’s, waaronder een hondenauto, werden vernield. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Dertig politieagenten

De hulpdiensten waren verrast door het geweld. Er werden vervolgens onderling afspraken gemaakt. Zo zou bij meldingen voor de brandweer of de ambulancedienst steeds een politie-eenheid meerijden ter bescherming van deze hulpverleners. Tevens werden enkele tientallen politieagenten naar Vlissingen gedirigeerd om de lokale agenten te ondersteunen. Vervolgens gingen ongeveer dertig politieagenten het middengebied in op zoek naar de onruststokers, die zich ondertussen in diverse groepen gesplitst hadden. Deze agenten gingen in normale politiekleding de wijk in. Indien nodig hadden de meeste van hen ook als mobiele eenheid ingezet kunnen worden. Vervolgens deden zich geen incidenten meer voor en was rond 3.20 uur de rust weergekeerd.