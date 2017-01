Mijn rijdt bewust tegen gevel van woning in Vlaardingen

Een 26-jarige man uit ’s-Gravenhage is zondag 1 januari bewust om 00.55 uur met zijn auto de gevel van een woning op de Eleonorastraat in Vlaardingen ingereden. Hierna ging hij ervandoor. Tijdens de achtervolging die hierna ontstond met de politie haalde hij allerlei rare capriolen uit. Op de Burgemeester Knappertlaan in Schiedam knalde hij op een stilstaande auto en vervolgens ramde een politieauto het voertuig van de verdachte.