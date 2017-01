Twee gewonde mannen aangehouden voor steekincident in Groningen

Op Nieuwjaasochtend rond 07:10 uur kwam er een melding binnen dat er een persoon te water was geraakt aan de Winschoterkade. Nadat de eerste agenten ter plaatse waren hebben zij de man uit het water geholpen en bleek hij meerdere steekwonden te hebben. Tevens werd in de omgeving nog een gewonde man aangetroffen, ook met steekwonden. In eerste instantie leek het te gaan om twee gewonde mannen in het water. Dit bleek onjuist een verdachte lag in het water en de andere werd in de omgeving aangetroffen. Beiden zijn overgebracht naar het ziekenhuis en worden behandeld aan hun verwondingen. Beide mannen zijn aangehouden. De recherche is een onderzoek gestart naar de toedracht.