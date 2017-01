Nederlandse Rode Kruis viert 150 jarig jubileum met Jaar van EHBO

Het Nederlandse Rode Kruis bestaat 150 jaar en roept zijn jubileumjaar uit tot het Jaar van de EHBO. Al 150 jaar is het Rode Kruis de noodhulporganisatie van Nederland en daarbuiten. Met duizenden vrijwilligers staat de hulporganisatie klaar om mensen in nood te helpen. Maar in tijden van nood zijn gewone mensen, omstanders, meestal de eersten die moeten handelen. Daarom vindt het Rode Kruis het belangrijk dat mensen weten hoe ze eerste hulp moeten verlenen.

Jaarlijks raken 7,6 miljoen mensen gewond door een ongeval.1 Veel van deze ongevallen gebeuren in en om het huis. Om te zorgen dat mensen beter voorbereid zijn op dit soort situaties geeft het Rode Kruis dit jaar verschillende EHBO cursussen weg, te beginnen met 150 online snelcursussen EHBO komende week. Ook lanceert de hulporganisatie later deze maand ‘EHBO in 150 seconden’.

Tijdens het jubileumjaar wordt er meerdere malen aandacht geschonken aan het 150-jarig bestaan. Zo zal er een reizende tentoonstelling over het Rode Kruis zijn, komt er in mei een boek over de geschiedenis van het Nederlandse Rode Kruis en wordt op 8 mei de Henry Dunant-lezing in de Ridderzaal in Den Haag gehouden. Ook zet het Rode Kruis zijn vrijwilligers dit jaar extra in het zonnetje. Zonder de ruim 30.000 vrijwilligers kan de organisatie geen hulp verlenen. Fotograaf Raymond Rutting werkt aan een serie portretten van een aantal van deze bijzondere mensen die zich belangeloos inzetten voor een ander. Deze valt aan het einde van de zomer te bezichtigen.

150 jaar hier om te helpen

Op 19 juli 1867 was de oprichting van het Nederlandse Rode Kruis een feit. Koning Willem III tekende in Apeldoorn het Koninklijk Besluit tot oprichting van eene Nederlandsche vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, hetzij Nederland er al dan niet in betrokken is'; het Nederlandse Rode Kruis. Vier jaar daarvoor was het Internationale Rode Kruis opgericht door de Zwitserse bankier Henry Dunant. In 1859 was hij getuige van een veldslag bij het Italiaanse plaatsje Solferino waar 40.000 slachtoffers op het slagveld achter bleven zonder medische hulp. Dunant kon dit niet aanzien en richtte met deze herinnering in het achterhoofd het Internationale Rode Kruis op.

In Nederland

In 1870 kwamen de hulpverleners van het Nederlandse Rode Kruis voor het eerst in actie tijdens de Frans-Duitse oorlog. Ook in Nederland hebben de hulpverleners van het Rode Kruis in 150 jaar vele duizenden mensen in nood kunnen helpen. Zo verleende het Rode Kruis hulp aan gewonden na het ongeluk met de monstertruck in Haaksbergen, bij de vuurwerkramp in Enschede, maar ook bij de watersnoodramp in 1953. Tijdens de treinkaping in 1977 bij het dorp De Punt verleende het Rode Kruis hulp aan gegijzelden. De hulporganisatie zorgde voor voedsel voor de inzittenden die twintig dagen werden gegijzeld. In 2015 en 2016 kwam het Rode Kruis massaal in actie toen in Nederland veel vluchtelingen aankwamen die opgevangen moesten worden.