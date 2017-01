Meerdere aanhoudingen na onrustige jaarwisseling in Amersfoort

In de nacht van 31 december op 1 januari werden diverse aanhoudingen verricht, toen politieagenten werden bekogeld met vuurwerk, na onrust die ontstaan was in de wijk De Koppel. Ook vond er onder andere een gewelddadige beroving plaats.

In de wijk de Koppel werd tijdens de jaarwisseling door meerdere politieagenten toezicht gehouden. Rond middernacht begonnen de ongeregeldheden. Diverse groepen jongeren bewogen zich door de wijk en omliggende wijken en de politie mengde zich tussen de groepen. Nadat in de Kruiskamp agenten werden bekogeld met lawinepijlen werd er ingegrepen door de Mobiele Eenheid en de Arrestatie Eenheid en werden uiteindelijk 48 personen aangehouden. Een agent raakte gewond in zijn gezicht door vuurwerk en moest ter behandeling naar een ziekenhuis.

Op oudjaarsavond, rond 20.30 uur, vond op de Vrouwenpolder een beroving met geweld plaats . Een groep jongens passeerde een jongen, die samen met vrienden op weg was naar een feest. Hierbij werd een tas uit zijn handen gerukt, waarna de verdachten wegrenden. Het slachtoffer ging erachteraan en werd vervolgens in elkaar geslagen door een van de jongens. De politie kwam ter plaatse, maar de verdachten waren er al met de tas vandoor gegaan. Agenten zochten nog in de omgeving, maar konden niemand aanhouden. Ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer.