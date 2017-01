Politie houdt man aan voor het verwonden van man met luchtbuks

Op zaterdag 31 december gingen agenten met grote spoed naar een melding van een mogelijk schietincident In de Willebrordusstraat in Boven-Leeuwen. Ter plaatse treffen ze een gewonde man en korte tijd later werd de vermoedelijke dader aangehouden.

Rond 23.50 uur kregen agenten de bewuste melding. Ter plaatse troffen ze het slachtoffer aan in een woning in die straat. Het slachtoffer bleek gewond aan de borst maar was wel aanspreekbaar. Agenten konden op basis van verklaringen van getuigen korte tijd later een 64-jarige man uit Boven-Leeuwen als verdachte aanhouden. Ook werd een luchtdrukwapen in beslag genomen. De verdachte en het slachtoffer kennen elkaar. De verdachte werd aan het bureau ingesloten voor zware mishandeling dan wel poging doodslag. Hij zal in het belang van het onderzoek in verzekering worden gesteld. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis en daar behandeld aan zijn verwondingen. Hij maakt het naar omstandigheden goed.