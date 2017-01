Jongetje (7) zwaar gewond na aanrijding Roosendaal

In de Telefoonstraat in Roosendaal is zaterdagavond een 7-jarig jongetje uit Leopoldburg (B) aangereden door een auto en daarbij zwaar gewond geraakt.

Het jongetje rent omstreeks 18.07 uur onverwacht de rijbaan op en wordt daar gegrepen door een auto. De bestuurder rijdt in eerste instantie na de aanrijding door, maar meldt zich een half uur later bij de politie. De 22-jarige man uit Roosendaal is vervolgens aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het bureau. Daar is ook een bloedproef afgenomen. De uitkomst daarvan is nog niet bekend. Het slachtoffertje is voor behandeling naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam overgebracht.