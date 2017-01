Fietsster zwaar gewond na aanrijding, verdachten aangehouden

De vrouw die afgelopen nacht in Oss op haar fiets werd aangereden is zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Haar situatie is kritiek. De politie heeft inmiddels drie verdachten aangehouden.

Het ongeval gebeurde om 1.10 uur op de kruising van de Dr. Saal van Zwanenbergsingel en de Ruwaardsingel. De 22-jarige vrouw uit Geffen werd aangereden door een auto, waarvan de bestuurder er met hoge snelheid vandoor ging. Een kentekenplaat bleef achter, waardoor de politie wist dat het om een Renault Megane ging. De politie is direct een groot onderzoek gestart om de bestuurder te achterhalen. Inmiddels heeft de politie vanochtend drie personen aangehouden die vermoedelijk inzittende of bestuurder van de auto zijn geweest. Het gaat om een 28-jarige man uit Nijmegen, een 30-jarige Nijmegenaar en een 21-jarige man, ook uit Nijmegen. Zij zijn ingesloten, na verhoor zijn ze in verzekering gesteld. De auto waarmee het misdrijf is gepleegd is vanochtend vroeg in Oss aangetroffen, de auto is voor sporenonderzoek door de politie in beslag genomen.