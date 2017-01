Man scheld politie en ambulancemedewerkers uit

Een jongen, waar van gedacht werd dat hij onwel was, heeft zijn helpers op grove wijze beledigd. Hij is na een worsteling aangehouden.

Op zondag 1 januari 2017 om 6.30 uur werden politie en ambulance met spoed naar de Beatrixlaan gestuurd. Daar zou een jongen onwel zijn. De politie was als eerste ter plaatse en trof daar enkele mensen die een jongen ondersteunden. De jongen verloor constant zijn bewustzijn en de omstanders probeerden hem bij te houden. De agenten wilden de jongen ook eerste hulp bieden. Maar op het moment dat hij de agenten zag ging hij helemaal door het lint. Hij viel de agenten aan onderwijl beledigingen roepend: “kutwouten, kutwijven en kankerwouten”. De agenten moesten hem met twee man in bedwang houden. Een ambulancebroeder wilde zich over hem ontfermen maar ook hij werd beledigd: “ga weg met je kankerbril”. Na een volgende scheld kanonnade over de hoofden van de agenten heen werd de dronken 17-jarige inwoner van Raamsdonk aangehouden voor belediging.

Halt

Ook aan het bureau liet het gedrag van deze jongen flink te wensen over. Na overleg met justitie krijgt de jongen nog één kans om een strafblad te ontlopen. Hij wordt doorgestuurd naar Halt.