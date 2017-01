Vier agenten gewond bij aanhouding 16-jarige vandaal

Omstreeks 23:20 uur zagen politieagenten in burger dat een man een prullenbak op het Newtonplein in brand stak. Vervolgens liep de verdachte samen met een andere man een supermarkt in. Korte tijd later verliet de verdachte, samen met nog drie personen, de supermarkt en werd hij aangehouden als verdachte van vernieling. Omstanders bemoeiden zich met de aanhouding, waardoor er een vechtpartij ontstond. Vier agenten kregen hierbij rake klappen. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.