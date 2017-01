Nieuwjaarsduik Scheveningen gezellig maar koud

Vele tienduizenden mensen deden vandaag mee aan de Unox Nieuwjaarsduik. Op 142 plaatsen in het hele land renden deelnemers het koude water in. De stevige wind zorgde voor een gevoelstemperatuur van onder het vriespunt.

Het evenement is volgens de organisatie veilig verlopen, mede dankzij de inzet van honderden vrijwillige lifeguards van de Reddingsbrigade.

Scheveningen was het decor van de grootste Nieuwjaarsduik ter wereld: 10 duizend mensen sprongen de Noordzee in om 2017 in te luiden. De duik had dit jaar een extra feestelijk tintje. Unox bestaat 80 jaar en trakteerde deelnemers en bezoekers van de duik, naast mutsen en erwtensoep, op een hartverwarmend oer-Hollands meezingfestijn, het ‘Nieuwjaars-kom-snert’.