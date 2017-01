Moeder met zes kinderen gedupeerd nadat hun fietsen op vreugdevuur zijn gegooid

De fietsen raakten zo zwaar beschadigd dat ze alleen nog als oud ijzer verder kunnen. De vrouw, een alleenstaande moeder, is zwaar aangeslagen. De zes fietsen van haar kinderen zijn verwoest en volgende week moeten de kinderen weer op de fiets naar school. Ze moet nu zelf zes fietsen zien "te vinden" op straat want geld voor nieuwe heeft ze niet. Haar buurman was even daarvoor al in elkaar geslagen door gasten bij het vreugdevuur. Of beide incidenten iets met elkaar te maken hebben is nog onduidelijk. Na dertien jaar het vreugdevuur voor haar deur getolereerd te hebben is ze er nu klaar mee, ze zal er voor vechten dat het dit jaar echt de laatste keer is geweest.