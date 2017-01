PostcodeKanjer van 49,9 miljoen euro valt opnieuw in Den Haag

De PostcodeKanjer van 49,9 miljoen euro is gevallen in Den Haag. De grootste winnaars zijn de 32 deelnemers die meespelen met postcode 2555 VX, een flat in de Donker Curtiusstraat. Zij verdelen met elkaar de helft van de PostcodeKanjer van 49,9 miljoen euro (24,95 miljoen euro).