Onderzoek naar koolmonoxide in woningen

De hulpdiensten hebben zondagavond een onderzoek ingesteld in meerdere woningen aan de Rotterdamsedijk in Schiedam. Er was mogelijk sprake van te hoge CO (koolmonoxide) waardes.

Een ambulance kwam naar de woning vanwege een medische noodsituatie. Bij het betreden van de woning gingen de meters van de ambulancemedewerkers af. Hierop is iedereen uit de woning gehaald en is de brandweer ingeschakeld. Enkele bewoners en kinderen zijn in de ambulances nagekeken. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis, behalve de man waar de eerste ambulance in eerste instantie voor ter plaatse kwam.



Samen met de Chemisch Adviseur van de DCMR wordt onderzoek gedaan naar de CO en wordt bekeken of de oorzaak achterhaald kan worden.