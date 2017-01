Nederland spekglad door onverwachte sneeuwval en opvriezing

De sneeuw valt onder meer op de Veluwe, Noord-Brabant en Noord-Limburg. Volgens de KNMI kan het in de kustprovincies lokaal glad worden door bevriezing van natte weggedeeltes. De VID waarschuwt automobilisten en fietsers maandag tijdens de ochtendspits bedacht te zijn op verraderlijke gladheid.

Waar sneeuw valt, gaat het vaak om natte sneeuw, maar in Limburg blijft de sneeuw wel liggen en kan er een laagje sneeuw van 1 tot 3 centimeter ontstaan, aldus Weerplaza. Vanwege de gladheid en de sneeuwval is code geel afgegeven . De gladheid en sneeuw verdwijnen in de loop van de ochtend.