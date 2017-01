Steunbetuiging minister Van der Steur valt niet goed bij politie

In een reactie hierop liet minister Van der Steur ( Veiligheid en Justitie) via Twitter weten dat hij grote waardering heeft voor de inzet van onze hulpdiensten tijdens de jaarwisseling en dat geweld tegen hen onacceptabel is. Van der Steur: 'Grote waardering voor de inzet van onze hulpdiensten tijdens jaarwisseling. Onacceptabel dat juist tegen hen geweld wordt gebruikt #handenaf.'

Agenten en een teamchef hebben geërgerd gereageerd op de steunbetuiging van de minister. Chef van politieteam Segbroek in Den Haag twitterde: 'Soms past het U meer om te zwijgen. Dat is Nu. Middelen om het werk te doen zijn ondermaats en geen politieke steun.' Een woordvoerder van de politie in Den Haag bevestigt tegenover persbureau ANP dat de tweet inmiddels is verwijderd. Dit melden meerdere media maandag.

Volgens voorzitter Gerrit van der Kamp van de politievakbond ACP zitten politiemensen niet meer te wachten op mooie woorden. In de media zegt hij: '‘Er is eigenlijk al zoveel over gezegd en we hebben al zoveel geprobeerd en gedaan, maar het is weer misgegaan. De politiek moet nu echt actie ondernemen en ons de middelen bieden waar we iets mee kunnen.’

Het Openbaar Ministerie wil dubbel zo hoge straffen voor geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling. Volgens de politie is het aantal geweldsincidenten tegen agenten dit jaar gestegen. Er was bij de jaarwisseling 79 keer sprake van geweld tegen een agent. Bij de vorige jaarwisseling was dat 59 keer. Ook het aantal incidenten tegen andere hulpverleners zoals brandweerlieden, ambulancepersoneel en beveiligers nam toe. Zo werd in Den Haag een politieman aangereden. Toen zijn collega's met spoed ter plaatse kwamen om hem te helpen en te reanimeren werden zij bekogeld met vuurwerk en stenen. De politieman ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.