Man springt gillend tegen rijdende auto aan

Twee medewerksters van de thuiszorg kregen in de nacht van zondag op maandag de schrik van hun leven. Toen zij over de Bredaseweg in Zundert reden, kwam er uit het niets een luid schreeuwende man op hun auto afgerend en sprong hij tegen het voertuig aan.

De dames (41 en 42 jaar oud) schrokken zo dat ze uit paniek een eindje zijn doorgereden en verderop zijn gestopt om de politie te bellen. Toevallig waren er agenten in de buurt die het signalement herkenden van een man die zij zojuist gecontroleerd hadden. Het bleek te gaan om een 21-jarige man uit Wernhout.

De agenten zijn teruggereden naar de plek waar zij de man even tevoren hadden gecontroleerd en hij bleek daar nog steeds te staan. Hij is aangehouden voor het veroorzaken van gevaar op de weg en overgebracht naar het cellencomplex in Breda. Wat hem nu bezielde is nog niet duidelijk. De man wordt vandaag verder gehoord over de zaak. Toen de agenten een fouillering op hem toepasten troffen zij een flesje met, vermoedelijk, GHB aan. Dit is in beslag genomen. De aangehouden verdachte heeft verder geen letsel opgelopen aan de botsing met de auto.