AC-restaurants na 'make-over' door als La Place-restaurants

Na een make-over worden restaurants La Place-restaurants. GR8 is het investeerdersbedrijf van drie kleinkinderen van de oprichters van hotelketen Van der Valk. Dit melden verschillende media maandag.

De supermarktketen Jumbo, het moederbedrijf van La Place, maakt de overname maandagmiddag bekend, Hoeveel La Place, dat in handen is van Jumbo, voor de AC-restaurants heeft betaald, is niet bekendgemaakt.

Al in november werd duidelijk dat moederbedrijf Jumbo in gesprek was met GR8 over de overname van een aantal AC-restaurants. GR8 kocht de restaurants twee maanden geleden van het Italiaanse Autogrill. Sinds de overname sprak Gr8 Investments "exclusief" met La Place-eigenaar Jumbo over de doorverkoop van de 18 AC-restaurants.