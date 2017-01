Brandweer bevrijdt peuter uit bioscoopstoel

De kleine man was tijdens een voorstelling van film La La Land in bioscoop De Filmhallen vast komen te zitten en kon met geen mogelijkheid meer uit zijn stoel komen. De film was al een uur bezig toen de peuter met zijn arm klem kwam te zitten. Noch zijn ouders, noch het bioscooppersoneel kon hem bevrijden. Dit meldt RTV Noord-Holland. Bastiaan Roebert van de De Filmhallen tegen de lokale media: 'We hebben geen idee hoe hij dat precies gedaan heeft. Zijn ouders ook niet. Eigenlijk zou dat bij onze stoelen niet moeten kunnen, maar hij is zo klein dat hij zich er toch in heeft gewurmd.'

Uiteindelijk besloot het personeel de brandweer te bellen. De andere bezoekers moesten de zaal verlaten en kregen een tegoedbon in het vooruitzicht. Zo kon de brandweer in alle rust zijn werk doen. De brandweerlieden namen geen halve maatregelen. Ze wilden het jongetje snel bevrijden en zagen daarvoor maar een oplossing: de zitting van de stoel aan gort snijden. Volgens Roebert was het voor de peuter een flink avontuur, maar dankzij het adequate optreden van de brandweer heeft het niet lang geduurd. Roebert: 'Die mannen waren erg snel, top!' De bioscoopstoel wordt maandag gerepareerd.

De peuter kreeg van de brandweer een beertje 'tegen de schrik' en van het bioscooppersoneel een heleboel snoep.