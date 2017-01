Buschauffeur (62) krijgt klappen en moet naar ziekenhuis

Een 62-jarige buschauffeur is zondagochtend om 06.14 uur mishandeld aan de Middenweg door een passagier.

Er ontstond een conflict tussen de twee dat uitmondde in een handgemeen. De passagier gedroeg zich recalcitrant en agressief in de bus. De buschauffeur sommeerde de man de bus te verlaten maar hij voldeed hier niet aan. Er ontstond een conflict en de buschauffeur kreeg meerdere vuistslagen tegen zijn hoofd. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie kon een 21-jarige verdachte uit Alkmaar traceren in de omgeving en vervolgens arresteren. Ze herkenden hem dankzij het opgegeven signalement.