Automobilist rijdt agent aan op snelweg

Een 49-jarige automobilist uit Ede is zondagavond in Arnhem op de A50, ter hoogte van de afslag Arnhem-Centrum, aangehouden nadat hij was ingereden op een agent die hem een stopteken had gegeven. 'De man wordt verdacht van poging tot doodslag', meldt de politie maandag.