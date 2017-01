Nederlandse Muziekprijs voor Hoornist Rob van de Laar

Woensdag 4 januari ontvangt hoornist Rob van de Laar in het Theater aan het Vrijthof in Maastricht uit handen van Marjan Hammersma, secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Nederlandse Muziekprijs.

De prijs wordt uitgereikt tijdens het nieuwjaarsconcert van philharmonie zuidnederland in de Papyruszaal. De Nederlandse Muziekprijs is de hoogste onderscheiding die door het Fonds Podiumkunsten, namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, aan jonge getalenteerde musici wordt toegekend.

Conservatorium

Rob van de Laar (1987) sloot in 2009 zijn studie af aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag bij Herman Jeurissen. Rob vervolgde zijn studie bij Wolfgang Vladar aan de Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wenen. Van 2008 tot 2013 maakte hij deel uit van het Residentie Orkest en hij vervolgde zijn loopbaan bij het Gelders Orkest.

Solo hoornist

Vanaf juni 2016 is hij solo hoornist van het Mozarteumorchester Salzburg. Als solo hoornist remplaceert hij bij verschillende orkesten en ensembles. Als solist speelde hij onder meer met het Brabants Orkest, de philharmonie zuidnederland, Het Gelders Orkest en de Anhaltische Philharmonie Dessau. Rob heeft een grote voorliefde voor de kamermuziek en speelde op diverse nationale en internationale festivals.

Commissierapport

Uit het commissierapport van de adviescommissie Nederlandse Muziekprijs: 'De commissie was al bij zijn auditie onder de indruk van het vakmanschap van zijn spel en de vanzelfsprekendheid waarmee hij lange, lyrische en vloeiende lijnen realiseert. Het is dan ook duidelijk voor haar dat deze kenmerken sinds zijn auditie verder zijn ontwikkeld. (…) De (soms onderbelichte) mogelijkheden van de hoorn worden door hem -in verrassende programmacombinaties - onderzocht en voor het voetlicht gebracht.'